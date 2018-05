Juventus, non solo il sì di Emre Can: in pole c'è Pellegrini

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Emre Can ha detto sì alla Juventus, ricorda Tuttosport oggi in edicola. Il Liverpool congederà presto il tedesco in uscita a parametro zero ma oltre a lui la Vecchia Signora è pronta a piazzare anche un colpo italiano in mediana. Il preferito è Lorenzo Pellegrini della Roma: è pronto, già esperto e non costa più di 30 milioni di euro. Per questo, adesso, sarebbe in pole position rispetto a Nicolò Barella del Cagliari e Bryan Cristante dell'Atalanta.