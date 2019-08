© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto sulla situazione di Daniele Rugani, difensore in uscita dalla Juventus. Sul giocatore c'è l'Arsenal, che lo vorrebbe in prestito ed ha visto respinta la prima offerta. Paratici si è detto pronto ad accettare offerte da 30-40 milioni di euro, mentre intanto sul centrale ex Empoli sembra volersi far avanti anche il Wolverhampton, anche se quest'ultima prospettiva non convince particolarmente Rugani.