Juventus, non solo Llorente per l'attacco: idee Zaza e Pavoletti

Non c'è solo Fernando Llorente nel mirino della Juventus per quanto riguarda il ruolo di quarta punta. Come si legge sulle pagine di Tuttosport alla Continassa non scartano a priori altre due idee: la prima porta a Leonardo Pavoletti, 32 anni del Cagliari sul quale c'è anche la Fiorentina. L'altro nome è quello di Simone Zaza del Torino: anche per il lucano potrebbe essere un ritorno in bianconero. Nel 2015 infatti arrivò alla Juventus proprio per sostituire Llorente nel ruolo di quarta punta alle spalle di Mandzukic, Morata e Dybala.