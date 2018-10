Juventus, non solo Pogba: alternativa Rabiot, sfida al Barça

© foto di J.M.Colomo

Non solo Paul Pogba nella lista della Juventus, a caccia di un centrocampita per la prossima stagione. Stando a quanto riferito da Tuttosport, l'alternativa all'ex bianconero è Adrien Rabiot, che continua a rifiutare il rinnovo con il PSG e sembra essere intenzionato a cambiare maglia. Su di lui c'è anche il Barcellona, in vantaggio nella corsa, ma la Vecchia Signora non s'è ancora arresa. La sfida è aperta e la carta Cristiano Ronaldo potrebbe convincere il classe '95 a scegliere Torino in caso di offerta vantaggiosa.