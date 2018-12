© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo Sky Sport, la Juventus sta già lavorando per il futuro e sta pensando di prendere Aaron Ramsey a parametro zero. Il giocatore classe '90 è in scadenza di contratto con l'Arsenal. L'altro nome che potrebbe interessare per l'estate è Isco che al Real Madrid sta trovando poco spazio e per questo motivo potrebbe decidere di lasciare le merengues.