Juventus, non svanisce il sogno Pogba: la chiave può essere Dybala

È iniziato il conto alla rovescia per il futuro di Paul Pogba. Il 'Polpo' vuole lasciare il Manchester United e, come sottolinea oggi Tuttosport, rivederlo alla Juventus resta un'ipotesi complicata, ma non impossibile.

Dybala la chiave - L'assist potrebbe arrivare direttamente da Manchester. Proprio così, perché i Red Devils sembrano davvero fare sul serio per un attaccante bianconero: Paulo Dybala. Così il francese e l'argentino, grandi amici sul campo e fuori, finirebbero per scambiarsi le maglie da gioco.

Nuovi colloqui - Intanto, tra l'agente di Pogba Mino Raiola e la Juventus i contatti non si sono mai fermati. Entrambi sanno che Solskjaer vuole la 'Joya' a tutti i costi e che lo stesso giocatore, seppur affascinato dal progetto di Sarri, non è certo indifferente dinanzi al pressing di un club blasonato come lo United. Due operazioni al momento separate, Pogba e Dybala, ma la sensazione è che Paratici possa valutare il sacrificio dell'ex Palermo solamente se ci saranno i margini per riportare il centrocampista a Torino.