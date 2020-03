Juventus, non tramonta l'idea Meunier a parametro zero: concorrenza del Borussia Dortmund

Thomas Meunier resta nel mirino della Juventus. Secondo quanto raccolto da RMC Sport il terzino classe '91, in scadenza con il PSG, torna ad essere un obiettivo di mercato della Juventus: i bianconeri starebbero pensando al belga per la prossima stagione. Un colpo a parametro zero per la Juventus, anche se i bianconeri dovranno stare attenti alla concorrenza del Borussia Dortmund.