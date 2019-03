© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non solo Godin, promesso sposo dell'Inter. L'Atletico Madrid in estate rischia di perdere anche Stefan Savic. Come si legge su Tuttosport infatti, la Juventus si sta muovendo per ringiovanire la difesa ed il montenegrino, 28 anni, potrebbe essere una buona garanzia per il presente. Ovviamente non si tratta dell'erede di Chiellini, ma di un'alternativa più che valida per le prossime stagioni.