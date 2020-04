Juventus, non tramonta la pista Icardi: il PSG ha messo nel mirino Alex Sandro

La Juventus è pronta a tornare con forza su Mauro Icardi in estate e in questa finestra di mercato potrebbe avere un alleato in più: il Paris Saint-Germain. Come si legge su Tuttosport, nonostante l'ottima annata dell'argentino ed il probabile addio a parametro zero di Cavani, il PSG non sembra essere intenzionato a puntare su Icardi sul futuro, ma potrebbe prendere in considerazione l'idea di riscattarlo dall'Inter per una cifra tutto sommato contenuta (70 o 85 milioni di euro), per rivenderlo per fare una plusvalenza o per usarlo come pedina di scambio. Ed è qui che entra in gioco la Juventus: Leonardo da tempo segue Miralem Pjanic, ma al dg brasiliano piacciono tanto anche Paulo Dybala e Douglas Costa. E gli piace anche Alex Sandro, con l'ex Porto che potrebbe essere la tessera mancante per completare il puzzle. È chiaro che uno scambio alla pari Alex Sandro-Icardi sarebbe improponibile, ma l'inserimento nella trattativa del brasiliano permetterebbe alla Juventus di ammortizzare un eventuale conguaglio. Non solo, se l'operazione coinvolgesse anche un altro giocatore, la società bianconera il conguaglio potrebbe addirittura incastrarlo.