Juventus, notizie positive della Bosnia: niente di grave per Pjanic

© foto di Federico Gaetano

Uno spavento e niente più per Miralem Pjanic, sostituito anzitempo ieri contro l'Irlanda del Nord. Come evidenzia La Gazzetta dello Sport di oggi, non si è trattato infatti di niente di grave. Lo staff della Bosnia-Erzegovina ha comunicato che il centrocampista della Juventus resta in dubbio per la prossima gara, ma potrebbe essere risparmiato solamente perché si vogliono evitare problemi seri. Notizie positive per Allegri, che aveva temuto di perdere una delle sue pedine più importanti in quest'avvio di stagione.