Juventus, Nuno Mendes per la fascia sinistra: sarà battaglia con tutti i top club europei

Come si legge sulle pagine di Tuttosport, la Juventus è interessata a uno degli ultimi talenti sfornati dallo Sporting Club: stiamo parlando del 18enne Nuno Mendes, terzino sinistro che in questa prima parte di stagione ha già collezionato 9 presenze: 7 in campionato e 2 nei match di qualificazione di Europa League. Sul portoghese non c’è soltanto la Juventus: sono vigili tutti i principali top club europei.