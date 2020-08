Juventus, nuova offerta per Milik: soldi più Romero al Napoli. No di ADL e Dzeko aspetta

La Juventus non molla Arek Milik. Secondo le ultime indiscrezioni de La Domenica Sportiva, Fabio Paratici nelle ultime ore avrebbe infatti presentato una nuova offerta al Napoli per l'attaccante polacco di 10 milioni più il cartellino di Romero. E' arrivato immediato il no da parte di Aurelio De Laurentiis che ha chiesto al ds bianconero 20 milioni più Romero. Continua così il valzer delle punte perché la Juve ha comunque un accordo con Dzeko ma la Roma non lo molla fino a quando Milik non rinuncia a vestire la maglia bianconera.