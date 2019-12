Juventus, nuovi contatti col Qatar per la cessione di Mandzukic

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nuovi contatti tra la Juventus e il Qatar per la possibile cessione di Mario Mandzukic, fuori rosa ormai da settimane. Negli ultimi giorni i contatti sono stati frequenti, con i qatarioti fermamente convinti ad acquistare il giocatore e il croato pronto a tornare in campo dopo un lungo periodo out da tutte le partite bianconere. A riportarlo è Sky Sport.