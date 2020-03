Juventus, nuovi rumors dall'Inghilterra: Guardiola ci riprova, pronto l'assalto a Bonucci

Tecnico Manchester City ha sempre ammirato il centrale juventino

(ANSA) - ROMA, 29 MAR - Il mercato, con le sue voci sempre suggestive, non si ferma neanche ai tempi del coronavirus. L'ultima indiscrezione arriva dall'Inghilterra, dove il Daily Express parla di un ritorno di fiamma fra Josep Guardiola e Leonardo Bonucci. L'allenatore del Manchester City, secondo quanto riporta il giornale, punterebbe a disfarsi di John Stones per tornare all'assalto dello juventino che, dopo la sfortunata parentesi nel Milan, è tornato sui propri standard abituali. Non è un mistero che il 'Pep' nutra grande stima e ammirazione per il centrale difensivo della Juve e della Nazionale: il giornale è sicuro che, nel prossimo mercato estivo cercherà di aggiudicarsi le sue prestazioni, senza peraltro considerare che il City e' al momento escluso dalla Champions e questo non può non pesare sulla disponibilità dei giocatori a trasferirsi a Manchester (ANSA).