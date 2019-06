© foto di Insidefoto/Image Sport

Dopo le dichiarazioni pubbliche della settimana scorsa, Adrien Rabiot sembra essere sempre più vicino alla Juventus. C'è stato già un incontro, dopo quello di un mese fa a Parigi, che ha avvicinato le parti e fa essere ottimisti i dirigenti bianconeri. I precedenti però costringono Paratici e gli altri a essere prudenti, non tanto per l'intesa già raggiunta ma per la volubilità del giocatore. In ogni caso la fumata bianca sembra vicina, con il giocatore che dovrebbe percepire 7 milioni più bonus a stagione per i prossimi cinque anni. A riportarlo è Tuttosport.