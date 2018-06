Juventus, nuovo prestito per Mandragora: ci pensano le genovesi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il futuro di Rolando Mandragora potrebbe essere ancora una volta lontano dalla Juventus. La concorrenza a centrocampo è tanta, per questo motivo, come riporta Tuttosport, potrebbe riaprirsi l'ipotesi di un nuovo prestito. Si di lui hanno fatto un sondaggio le due genovesi. Piace anche alla Fiorentina anche se i viola non vorrebbero far maturare un tesserato di un altra squadra. Occhio all'Atalanta in vista dell'addio di Cristante.