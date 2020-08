Juventus, nuovo sondaggio per Zaniolo: la Roma non cambia idea

Come si legge sulle colonne de La Stampa, negli ultimi giorni la Juventus ha nuovamente sondato il terreno per il talento della Roma Nicolò Zaniolo, tuttavia l'intenzione del club giallorosso è quella di blindare il proprio gioiello. Come riporta il quotidiano torinese, la Juventus avrebbe accennato l'ipotesi di uno scambio, con Florenzi e Kluivert in bianconero e Rugani in giallorosso.