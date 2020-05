Juventus, nuovo tentativo per Juan Miranda: il Barcellona continua a dire no

La Juventus, spiega il Mundo Deportivo, è tornata alla carica per Juan Miranda, terzino sinistro attualmente allo Schalke 04 ma che in estate farà rientro al Barcellona. I dirigenti bianconeri, di fronte alla nuova richiesta dopo quelle dello scorso anno, si sono sentiti rispondere ancora una volta no dai blaugrana. Miranda, secondo i piani del club, rientrerà per svolgere la preparazione agli ordini di Quique Setien. Solo dopo sarà presa una decisione in merito ad un suo eventuale trasferimento.