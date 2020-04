Juventus, obiettivi top tra Parigi e Manchester: Douglas Costa è la pedina giusta

vedi letture

Douglas Costa nel corso della prossima estate potrebbe rivelarsi una pedina molto utile per permettere alla Juventus di arrivare a qualche obiettivo sensibile che al momento è di proprietà dei top club europei. Il brasiliano per esempio, piace molto al PSG, che potrebbe riscattare Icardi, pallino bianconero e potenziale prossimo attaccante juventino. Ma anche il Manchester City lo segue con attenzione e se Gabriel Jesus pare difficile per volontà di Guardiola, l'attacco dei Citizens potrebbe comunque offrire altre occasioni visto che Aguero e Sané sono in scadenza nel 2021. A riportarlo è Tuttosport.