Juventus, obiettivo Chiesa: serviranno almeno 60 milioni di euro

La Juventus pensa al mercato degli italiani e il primo nome è quello di Federico Chiesa. Secondo quanto riportato da Tuttosport il club bianconero vuole battere la concorrenza di Inter e Napoli e per farlo cercherà di convincere per primo proprio il calciatore, per poi accontentare le richieste della Fiorentina che fino a questo momento ha risposto no a tutte le offerte. Per prelevare il calciatore dal club viola serviranno almeno 60 milioni di euro.