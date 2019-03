Juventus, obiettivo De Ligt. Allegri: "Curioso di vederlo dal vivo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tra gli obiettivi della Juventus per la prossima estate, il difensore classe '99 Matthijs de Ligt sarà tra i giocatori che sfideranno la Juventus nel doppio confronto dei quarti di finale di Champions. E' lui infatti il capitano dell'Ajax che, nel precedente turno della competizione, ha eliminato il Real Madrid campione d'Europa in carica: "Tutti parlano di lui come di uno dei migliori difensori al mondo, sicuramente sarà curioso vederlo dal vivo", ha detto in conferenza stampa l'allenatore bianconero Massimiliano Allegri.