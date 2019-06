Juventus, obiettivo De Ligt: dalla chiamata di CR7 all'amicizia con Mino

© foto di Imago/Image Sport

Il piano A per la difesa del futuro della Juventus è Matthijs De Ligt, giocatore al quale Ronaldo in persona ha chiesto di vestire la maglia bianconera. La concorrenza è importante, visto che ci sono Barcellona, PSG e Man United. Anche il prezzo è decisamente alto, si parla di 80 milioni di euro, ma la Juve ha dalla sua parte gli ottimi rapporti con Mino Raiola e proverà a far leva proprio su questo.

Le alternative - Gli occhi di Paratici sono attenti anche alla situazione di Marquinhos, che a Torino andrebbe volentieri e che costa 60 milioni di euro. Il problema è il PSG, che lo ritiene incedibile. L'occasione potrebbe essere Manolas, che ha una clausola da 36 milioni di euro ma che non convince per il carattere. Possibile anche la retromarcia e dunque il ritorno di Benatia, soprattutto nel caso in cui la Vecchia Signora non dovesse trovare un sostituto all'altezza di Barzagli.