Juventus, obiettivo in difesa: occhi su Andersen della Sampdoria

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Non solo Emil Audero: gli occhi della Juventus su Joachim Andersen, difensore dai piedi buoni". Spazio al mercato di casa bianconera sulle pagine de Il Secolo XIX oggi in edicola. Un discorso che riguarda il mercato estivo, visto che ferrero non vuol far partire nessuno a gennaio. La Juve sta monitorando il giocatore e potrebbe cercare di puntarci per la prossima annata.