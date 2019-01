© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ultime sul caso Isco riportate da Tuttosport. Secondo il quotidiano sportivo infatti il tecnico dei Blancos Santiago Solari starebbe pensando addirittura di cambiare modulo contro il Betis Siviglia pur di non schierare Isco dal primo minuto. Una rottura totale, con la Juventus spettatrice interessata. I bianconeri da tempo seguono il talento spagnolo, con il Real che in estate potrebbe chiede in cambio Alex Sandro. La concorrenza però non manca, con il City di Pep Guardiola pronto a fare follie per l'ex Malaga.