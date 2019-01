© foto di Imago/Image Sport

In queste ore, scrive il 'Corriere dello Sport', andrà in scena a Dubai un summit tra il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici e i procuratori Jorge Mendes e Giovanni Branchini. Si parlerà di James Rodriguez, calciatore che il Bayern acquistò dal Real Madrid nell'estate 2017 con la formula del prestito biennale con diritto di riscatto fissato a 35 milioni di euro.

Un riscatto non scontato perché, con Kovac in panchina, il colombiano non è uno dei punti fermi della squadra bavarese. Se il Bayern dovesse decidere di non riscattarlo, ecco che potrebbe inserirsi la Juventus: l'ex Monaco è molto allettato dall'idea di trasferirsi a Torino la prossima estate.