Juventus, obiettivo Keita: il senegalese ha convinto la dirigenza

© foto di Federico Gaetano

Si fanno sempre più insistenti le voci che vedono la Juventus pronte all'assalto per Keita Balde. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport oggi in edicola durante la finale di Coppa Italia il senegalese ha convinto definitivamente la dirigenza bianconera, che adesso studia le mosse per portarlo a Torino già in estate. Lotito chiede non meno di 20 milioni, ma con il contratto in scadenza nel 2018 le pretese del club biancoceleste potrebbero scendere, qualora lo stesso Keita spingesse per approdare all'ombra della Mole. Resta comunque vivo anche l'interesse del Milan.