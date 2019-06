Juventus, obiettivo Luca Pellegrini: Paratici ne ha già parlato con Raiola

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non solo Lorenzo, finito da tempo nei radar di mercato, la Juventus ha (ri)messo nel mirino anche Luca Pellegrini. Come riporta il Corriere della Sera, Fabia Paratici avrebbe infatti già sondato il terreno con l'agente del terzino classe 1999, Mino Raiola, per un eventuale acquisto del suo cartellino dopo il prestito al Cagliari della passata stagione.

Jolly classe '99 - Laterale o mezzala, Pellegrini sta svolgendo un ottimo Mondiale con l'Italia Under 20 in Polonia, un fattore che potrebbe spingere la Roma, proprietaria del suo cartellino, a fare due tipi di riflessioni quest'estate: puntarci in ottica prima squadra già dal prossimo campionato oppure monetizzare adesso accettando un'offerta importante da parte della 'Vecchia Signora'.