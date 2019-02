© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Obiettivo Tanguy Ndombele per il centrocampo della Juventus. Secondo quanto riportato da Tuttosport il giovane centrocampista del Lione è uno dei nomi in cima alla lista di Fabio Paratici per la prossima estate e il ds bianconero sta già sondando il terreno con l'entourage del calciatore. Il club francese è bottega cara ma con Aulas i rapporti sono ottimi e questo potrebbe agevolare la trattativa: si parla comunque di 60 milioni di euro.