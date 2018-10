Juventus, obiettivo Rabiot: c'è il sì della madre-agente

© foto di J.M.Colomo

La Juventus non molla Adrien Rabiot e si prepara all'assalto al centrocampista in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain il prossimo 30 giugno. Secondo quanto riportato da Tuttosport la madre agente del centrocampista avrebbe detto sì ai bianconeri, che sperano di trovare l'accordo il prima possibile con il calciatore in vista della prossima estate.