Juventus, obiettivo ridurre il monte ingaggi: i prossimi partenti Khedira, De Sciglio e Pjaca

Ridurre il monte ingaggi. E’ l’obiettivo della Juventus che sul mercato si sta muovendo in questa direzione. Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, il club ha deciso di puntare su profili giovani che possano costare meno come emolumenti riducendo già gli esborsi economici. Con l’arrivo di Kulusevski e la partenza di Matuidi si è scesi da 8 milioni lordi all’anno a circa 5 mentre da Pjanic ad Arthur si è passati da 13 a circa 10. Stesso discorso vale per McKennie che dovrebbe sostituire Khedira passando da 12-13 del tedesco ai 5-6 dello statunitense.

Tre sul mercato - Avanti il prossimo verrebbe da dire. Oltre all’ex centrocampista del Real Madrid, la società bianconera starebbe cercando di vendere anche Mattia De Sciglio e Marko Pjaca per una somma ricavata dai tre ingaggi risparmiati che si dovrebbe aggirare sui 25 milioni di euro che dovrebbero essere sostituite con cifre più ridotte o con cifre analoghe ma in seguito ad una corposa plusvalenza, come nel caso dell’ex terzino del Milan.