Juventus, obiettivo Tonali: pronta l'accelerata. E il Brescia alza il prezzo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato dal Corriere di Torino la Juventus è pronta ad accelerare per Sandro Tonali del Brescia, centrocampista considerato da molti come il "nuovo Pirlo". I bianconeri vogliono rompere gli indugi per superare la concorrenza del Napoli, ma le Rondinelle sono altrettanto pronte ad alzare il prezzo del giocatore, soprattutto dopo la convocazione in Nazionale. In estate hanno rifiutato 10 milioni proposti da Roma e Inter, adesso potrebbero non bastarne 20.