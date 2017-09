© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il mercato estivo è appena terminato ma La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina pensa già ai giocatori che andranno in scadenza il 30 giugno 2018 e parla di come la Juventus potrebbe sfruttare questa situazione per portare a Torino Emre Can del Liverpool, inseguito a lungo nel corso dell'estate, e Leon Goretzka, che potrebbe lasciare lo Schalke 04.