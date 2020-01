© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Continua il lavoro della Juventus in prospettiva futura. Il colpo Kulusevski dall'Atalanta ha fatto rumore ma non sarà l'unico. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, il club bianconero in questi giorni dovrebbe definire l'operazione per l'arrivo dal Nantes di Jean-Claude Ntenda, terzini sinistro classe 2002, protagonista con la maglia della Francia di tutta la trafila delle Nazionali giovanili transalpine.