Juventus, occhi in casa Real: Marcelo e Isco. E i blancos puntano Dybala

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Juve-Real in tre assi". Il Corriere dello Sport analizza questa mattina la possibile maxi-operazione della prossima estate tra Torino e Madrid. Sul piatto tre nomi: Marcelo, Isco e Dybala. Il primo chiederà nuovamente di raggiungere Cristiano Ronaldo, mentre il secondo vuole scappare dai blancos visto il pessimo rapporto con Solari. Paratici lo ha messo da tempo nel mirino, anche se il giocatore ha una clausola monstre da 700 milioni di euro. Sul versante opposto, la 'Joya' Dybala: il Real lo stima, ma in questo momento la Juventus lo ritiene un tassello imprescindibile e i 100 milioni di euro usciti nei giorni scorsi sembrano davvero troppo pochi per il suo cartellino.