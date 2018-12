Fonte: Tuttojuve.com

© foto di Imago/Image Sport

James Rodriguez potrebbe continuare la sua carriera in Italia, alla Juventus. Stando a quanto afferma Don Balón, infatti, il Real Madrid non include il colombiano nel suo progetto tecnico e potrebbe optare per la cessione se il Bayern Monaco non dovesse esercitare il riscatto del suo cartellino. La Juventus segue l'evolversi della vicenda.