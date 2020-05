Juventus, occhi puntati su Michut: il nuovo Verratti che può lasciare il PSG

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Juventus vorrebbe mettere a segno un colpo in prospettiva convincendo il 17enne del PSG Edouard Michut a scegliere i bianconeri per iniziare la carriera da professionista. Il classe 2003, che in patria definiscono il "nuovo Verratti" è seguito con attenzione anche da Manchester City e Barcellona, che stanno lavorando sotto traccia proprio come i dirigenti juventini pur di mettere sotto contratto il talentuoso centrocampista.