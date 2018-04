Juventus, occhi su Ramsey e Rabiot. In attesa di Emre Can

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Detto di Emre Can e delle continue attese per il suo sì, la Juventus valuta anche piste alternative per tutelarsi nel caso in cui il tedesco del Liverpool optasse per altre squadre. Così secondo Tuttosport i dirigenti bianconeri hanno individuato due obiettivi sensibili, diversi per ruolo da Emre Can ma dal valore indiscutibile. Il primo è Adrien Rabiot, centrocampista di fisico e qualità del PSG. L'altro è Aaron Ramsey, gallese dell'Arsenal che si esprime al meglio sulla trequarti. Entrambi hanno il contratto in scadenza nel 2019 e se non dovesse arrivare il rinnovo in queste settimane anche il prezzo del cartellino sarebbe decisamente invitante.