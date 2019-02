© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nuovo obiettivo per il futuro della Juventus, sempre alla ricerca di potenziali campioni da poter inserire nella propria rosa. E' il turno di Wesley, esterno destro del Flamengo del 2000 con contratto in scadenza. In Brasile si scrive che addirittura i bianconeri lo hanno in pugno, la conferma che il giocatore piaccia non poco a Paratici, arriva dalla Gazzetta dello Sport.