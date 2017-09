Juventus, occhi sul ragazzo prodigio Han Kwang-Song

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Juventus su Han Kwang-Song, gioiello nordcoreano di proprietà del Cagliari che attualmente sta facendo faville in prestito al Perugia. Lo riporta Tuttosport che traccia un profilo del 18enne attaccante, il quale ha come modello proprio un asso della Vecchia Signora, ossia Paulo Dybala. Sul giocatore, dopo le 4 reti nelle prime 2 partite, fioccano già gli osservatori, in particolare dalla Premier League con Arsenal ed Everton che lo stanno monitorando attentamente.