Juventus, occhi sulla Germania: oltre a Can idee Ginter e Hector

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non solo Emre Can. La Juventus continua a seguire altri giocatori della Germania, su tutti Jonas Hector e Matthias Ginter. Il primo può lasciare il Colonia, a forte rischio retrocessione, e Marotta sta pensando ad un'operazione in prestito con diritto di riscatto. Il secondo sarebbe il sostituto dello sfortunato Howedes nei piani futuri bianconeri.