© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mario Mandzukic non rientra ormai nei piani della Juventus, tanto che Sarri lo ha escluso dalla lista Champions. Il croato nelle ultime ore di mercato ha rifiutato diverse offerte e anche adesso continua a dire no alle proposte che arrivano alla Juventus. L'ultima offerta - riporta Sportmediaset - è arrivata dal Qatar (dove il mercato chiudere il 30 settembre), ma anche in questo caso è arrivata una risposta negativa da parte della punta.