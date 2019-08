Juventus, offerta del PSG per Mandzukic: il croato riflette

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il PSG, alle prese con numerosi infortuni in attacco, avrebbe contattato la Juventus per Mario Mandzukic. Come riporta Sky, il croato sta valutando se prendere in considerazione l'offerta, visto che non ama i trasferimenti last-minute. Mandzukic potrebbe quindi decidere di restare ed aspettare il mercato di gennaio.