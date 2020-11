Juventus, offerte per Bernardeschi: l'ex viola non vuole partire a gennaio

Federico Bernardeschi ha mercato in Spagna e in Inghilterra, ma come si legge sulle pagine di Tuttosport l'azzurro non sembra interessato a lasciare la Juventus durante il mercato di gennaio. Il suo contratto scade nel 2022, ma parlerà di futuro con la Juventus verso la fine della stagione.