Juventus, oggi accertamenti per Pjanic: sarà out contro il Crotone

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il quotidiano Tuttosport oggi in edicola fa il punto sulle condizioni fisiche di Miralem Pjanic, centrocampista della Juventus uscito ieri nei minuti finali del primo tempo della sfida contro la Sampdoria per un problema muscolare.

Oggi il centrocampista bosniaco sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti, ma è ovvio che non sarà disponibile per il turno infrasettimanale di mercoledì in casa del Crotone. L'ex Roma spera di tornare a disposizione per la gara di domenica contro il Napoli.