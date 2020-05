Juventus, oggi altro giro di tamponi alla Continassa. Sarri intanto lavora sulla condizione

Alla Continassa Maurizio Sarri continua a lavorare con il gruppo al completo, anche se alcuni calciatori devono ancora recuperare la forma migliore, come Cristiano Ronaldo, Chiellini, Higuain e Rabiot, questi ultimi perché rientrati in ritardo rispetto a gran parte del club. Secondo gazzetta.it comunque i parametri fisici cominciano a migliorare. Intanto tutti giocatori della Juventus sono stati sottoposti a un'altra tornata di tamponi: come di consueto, verrà data comunicazione sugli esiti solo in caso di nuovi positivi.