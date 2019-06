Juventus, oggi blitz di Paratici a Parigi: definito l'arrivo di Rabiot

© foto di Insidefoto/Image Sport

Blitz di Fabio Paratici a Parigi per chiudere l'arrivo di Adrien Rabiot. Come riporta Sky Sport, oggi il dirigente bianconero è volato infatti in Francia per definire gli ultimi dettagli dell'accordo quadriennale col centrocampista in scadenza di contratto col Paris Saint-Germain. Per l'ufficialità bisognerà aspettare il 1° luglio, ma Rabiot può ormai considerarsi un nuovo innesto della Juventus.