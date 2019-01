© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella giornata di oggi è prevista l'ufficialità del ritorno alla Juventus di Martin Caceres dopo lo slittamento di ieri a causa di alcune pendenze economiche con la Lazio. I bianconeri però sono attenti anche alla situazione di Bruno Alves del Parma, che piace molto e che potrebbe far comodo a causa dell'infortunio di Leonardo Bonucci. Allegri non vorrebbe trovarsi privo di centrali affidabili nella fase calda della stagione dopo la cessione di Benatia in Qatar. A riportarlo è Il Corriere della Sera.