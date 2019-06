Juventus, oggi il Chelsea libera Sarri: la presentazione entro giovedì

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Oggi, dall'Inghilterra, dovrebbe arrivare il via libera per Maurizio Sarri alla Juventus. Il Chelsea dovrebbe ufficializzare l'addio dal tecnico che gli ha portato in dote la vittoria dell'Europa League, liberandolo così da ogni vincolo. L'allenatore aspetta e posticipa di qualche giorno le meritate ferie, con la speranza di essere ufficializzato domani e presentato entro la giornata di giovedì. Poi qualche giorno di relax e via alla nuova intrigante avventura bianconera con un accordo da almeno due anni a 6,5 milioni a stagione più bonus. A riportarlo è Tuttosport.