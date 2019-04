Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Juventus fa sul serio per Joao Felix del Benfica. Oggi Jorge Mendes sarà a Torino per assistere al quarto di finale contro l'Ajax e ovviamente incontrerà il ds bianconero Paratici. Chiaro che non possa arrivare un affondo in un momento così delicato della stagione, ma la Juve è pronta a mettere le sue pedine sul tavolo per superare i grandi concorrenti europei come il Real Madrid, e poi dare lo sprint decisivo in estate. Il prezzo non è certo basso, visto che la clausola sul contratto è da 120 milioni, anche se con l'intermediazione del super agente portoghese, i bianconeri potrebbero abbassare il prezzo fino a 100 milioni.