Juventus, oggi incontro Ramadani-Chelsea per il via libera a Sarri

Sono ore decisive per il via libera da parte del Chelsea alla firma con la Juventus di Maurizio Sarri. Fali Ramadani, agente che cura gli interessi dell'allenatore, è pronto per volare a Londra e incontrare nuovamente Marina Granovskaia per poterlo liberare e permettergli di iniziare l'avventura in bianconero. Nemmeno l'indennizzo da 6 milioni richiesto dai Blues pare spaventare l'agente, che sta trattando anche sul potenziale inserimento di una sorta di contropartita che permetta ai londinesi di incassare qualche milione. Gli indiziati principali in tal senso sono Emerson Palmieri o il giovane Castillo. L'incontro tra le parti potrebbe arrivare già in giornata. A riportarlo è Tuttosport.